Barcelona xifra en 126 els desallotjats de l'assentament de la Sagrera, sense menors i 2 detinguts

David Zorrakino - Europa Press
Els serveis socials municipals atenen 58 afectats
BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
La regidora del districte de Sant Andreu de Barcelona, Marta Villanueva, ha detallat que el desallotjament aquest dimecres de dos nuclis d'assentament al voltant del pont del Treball Digne, al barri de la Sagrera, en uns terrens propietat d'Adif, ha afectat 126 persones, 4 de les quals dones i cap menor i que també hi ha hagut 2 detinguts.
Ho ha dit en una roda de premsa de l'Ajuntament de Barcelona juntament amb el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué; la sotscap del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), Merche Cuesta; i la intendent de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu, Merche Carballo, després de l'operatiu conjunt entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.
Villanueva ha explicat que un dels detinguts és per una ordre de crida i cerca i l'altre per infracció de la llei d'estrangeria, mentre que ha assenyalat que 58 persones han accedit a ser atesos pels serveis socials i els altres ho han rebutjat.
D'altra banda, ha apuntat que els equips de neteja municipals estan sanejant els dos nuclis, en uns treballs que ha assegurat que s'allargaran dies, i que pròximament tornaran els terrenys a la propietat, descartant així un possible retorn dels assentats.
"L'actuació s'ha fet per protegir la vida de les persones. I volem recordar que és voluntari que es vinculin als serveis socials per oferir-los ajuda en funció de cada cas", ha sostingut la regidor.
INCENDI
Per la seva banda, Massagué ha relatat que aquest cap de setmana hi va haver un incendi en una de les 40 barraques de l'assentament on hi ha electrodomèstics, sistemes de gas butà i fogueres.
És per això que l'informe que ha elaborat el cos demanava el desallotjament "immediat per la seguretat de les persones" i ha desencadenat l'actuació d'aquest dimecres.
Finalment, Cuesta ha assenyalat que gairebé la meitat dels atesos estaven vinculats als serveis socials de la ciutat i que sobre la resta han detectat casos de persones que hi són puntualment i venen d'altres municipis i d'altres als qui han donat informació perquè es comencin a vincular amb les alternatives municipals.