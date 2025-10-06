Barcelona vol apropar a la FIL de Guadalajara (Mèxic) una "literatura florent"

Participaran una setentena d'escriptors
Barcelona, que serà la ciutat convidada d'honor en la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL) 2025 a Mèxic entre el 29 de novembre al 7 de desembre, aproparà una "literatura florent, viva, que no es deté" a la fira, ha explicat la comissària del programa barceloní, Anna Guitart.
En roda de premsa a Guadalajara (Mèxic) junt amb el regidor de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, Guitart ha detallat la programació que mostrarà Barcelona a la FIL "vestint les seves millors gales" amb escriptors, música, teatre i exposicions sota el lema 'Vindran les flors' i el cantautor Joan Manuel Serrat com a ambaixador.
Guitart ha dit que gairebé 70 autors amb relació amb Barcelona estaran en la FIL, amb una barreja entre autors consagrats com Eduardo Mendoza, Javier Cercas i Carme Riera junt amb una nova generació d'autors "per descobrir".
Ha subratllat que Barcelona vol presentar a la FIL una "idea molt real" de la ciutat en la fira, i ha dit que se celebrarà un petit Sant Jordi amb llibres i flors, amb signatures d'autors incloses.
Marcé ha subratllat que Barcelona vol regalar-li a Guadalajara "el millor de si mateixa", i ha destacat que, a més de literatura de la qual ha esgrimit la fortalesa de la ciutat, el desembarcament a la FIL comptarà amb art, cinema, música i gastronomia.
A més, ha defensat la llibertat de Guitart per elaborar la delegació d'autors a la FIL de Guadalajara, i ha afegit que a aquests escriptors se sumen els que aportaran les editorials.
PROGRAMACIÓ
Un dels punts d'atracció serà el pavelló de Barcelona, dissenyat per Fabric y Santiago de León que, amb el títol 'Espai publicat', recrea una plaça barcelonina com a espai de trobada i conversa, amb un total de 1.183 metres quadrats.
La programació inclou 9 nits d'espectacles amb les actuacions de Maria Arnal, Rigoberta Bandini, Queralt Lahoz, Love of Lesbian o Mushkaa, entre altres; i es presentaran 'Sonoma' de la Veronal; 'Jo, travesti' de Josep Maria Miró, i una lectura dramatitzada de 'La plaça del Diamant' dirigida per Carlota Subirós.
També es comptarà amb les exposicions 'Los libros de Barcelona' i 'Vendrán las mujeres, una mirada a un siglo y medio de presencia de mujeres escritoras en las calles de la ciudad', que s'han creat per a l'ocasió; i es presentaran tres instal·lacions de Cabosanroque sobre els universos de Mercè Rodoreda, Joan Brossa i Àngel Guimerà.
La gastronomia serà protagonista amb el xef Gerard Bellver qui elaborarà el menú de l'esmorzar inaugural i del festival gastronòmic de l'Hotel Barceló.
El cinema produït a Barcelona també tindrà presència amb pel·lícules com a 'Polvo seran', de Carlos Marques-Marcet; 'Olivia y el terremoto invisible', amb l'autora de la novel·la Maite Carranza; 'Mi amiga Eva' amb l'actriu Nora Navas; 'El 47', de Marcel Barrena, i 'Seis días corrientes', amb la presència de la directora Neus Ballús.