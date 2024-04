Barcelona va tancar gairebé 150 narcopisos i punts de venda de droga l'any 2023

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

L'intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, ha afirmat que l'any 2023 van tancar "gairebé 150 locals entre narcopisos i punts de venda de droga" a la ciutat amb els Mossos d'Esquadra.

En una entrevista d'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest divendres, ha destacat el paper de la Urbana pel seu coneixement del que passa als barris: moltes vegades descobreixen locals amb droga per queixes ciutadanes de xeringues a terra, sorolls o olors.

Sobre la funció de la Urbana d'inspeccionar clubs cannàbics, ha dit que n'hi ha uns 250 i que li preocupa perquè "l'activitat que realitzen una part d'ells gairebé pot assimilar-se amb la venda de substàncies il·legals".

"BARCELONA ÉS SEGURA"

Velázquez està convençut que Barcelona és segura, encara que té els riscos propis de les grans ciutats, i que el "delicte estrella" és el furt.

També ha destacat que "està funcionant molt bé" el primer any del servei d'atenció a la víctima de violència masclista, que pretén vincular la dona a algun servei assistencial, tant si denuncia com si no, per la qual cosa considera que compleixen la seva funció de policia de proximitat.