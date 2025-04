Barcelona es tornarà a omplir de llibres i roses per Sant Jordi amb més parades i més superfície

Estrenarà un nou pla d'autoprotecció al passeig de Gràcia

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona tornarà a viure aquest dimecres una nova diada de Sant Jordi en la qual s'omplirà de llibres i roses i en què creixerà en nombre de parades professionals de llibres i superfície, fins als 3.500 metres quadrats en deu espais de set districtes de la ciutat.

La superilla literària del passeig de Gràcia de Barcelona aplicarà per primera vegada un pla d'autoprotecció (PAU) com passa en altres esdeveniments amb un nombre elevat d'assistència.

Hi haurà més parades que l'any anterior a les zones professionals, amb 400, 348 de llibres i 52 de roses --el 2024 van ser 336 de llibres--, a les quals s'ha de sumar un centenar més de llibres a les portes de les llibreries, que eleven a 500 les de llibres i roses.

Quant a les parades de llibres per districte a les àrees professionals, es disposaran a gran part de l'Eixample, amb la superilla del passeig de Gràcia al capdavant, amb 203; Ciutat Vella, amb la Rambla, que es mantindrà amb parades malgrat les obres urbanístiques, amb 94; Gràcia, amb 23; Sant Martí, amb 11; les Corts, amb 10; Sant Andreu, amb 5, i Sarrià, amb 2.

En la roda de premsa de presentació de la diada de Sant Jordi, el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, va recordar que el nombre de parades professionals "s'ha duplicat" des del 2019.

Autors com Javier Cercas, Pierre Lemaitre, Xavier Bosch, Fernando Aramburu, Enrique Vila-Matas, María Dueñas, Ramon Solsona, Paloma Sánchez-Garnica, Dolores Redondo, Ildefonso Falcones, Sara Mesa, Sílvia Soler, Toni Cruanyes, Luis García Montero, Paula Bonet, Pilarín Bayés i Sergi Pàmies signaran llibres durant la jornada.

La setmana passada, segons dades de la plataforma digital LibriData, autors com Joël Dicker, Xavier Bosch, Javier Cercas, María Dueñas i Xavier Sala i Martin es van situar entre els més venuts.

PERÍODE "CLAU" PER AL SECTOR

Tixis va subratllar que és un període "clau" per al sector editorial i per a la literatura en català, ja que és el moment de l'any en què es venen més llibres en aquesta llengua, i va recordar que l'any passat per Sant Jordi es van vendre 70.000 títols diferents en total i que els més venuts només representen un 5% del total.

Tots els espais han crescut perquè sigui una jornada "més amable", com és el cas del passeig Sant Joan i Lluís Companys dedicats al còmic i la literatura infantil i juvenil, va explicar el secretari del Gremi de Llibreters, Marià Marin.

L'espai del passeig de Gràcia aplicarà per primera vegada un PAU, del qual l'any passat ja es va fer una prova pilot, que preveu, entre altres mesures, la presència fixa de personal i vehicles sanitaris i de bombers, atesa la grandària de l'espai i el volum de gent que acull.

Els Mossos d'Esquadra reforçaran la presència del cos a la superilla literària del centre de Barcelona, amb un dispositiu especial que estarà centrat en la prevenció i reacció davant qualsevol fet delictiu que es pugui produir i per garantir que "sigui un dia tranquil en el qual la gent pugui gaudir de Sant Jordi".

Les àrees literàries del passeig de Gràcia --excepte els carrers Aragó, València i Gran Via-- i la Rambla quedaran tallades al tràfic des de les 22 hores d'aquest dimarts 22 d'abril fins a les 6 hores del 24 d'abril.

MÉS ENLLÀ DE BARCELONA

També tornaran a celebrar Sant Jordi altres ciutats catalanes com Girona, a la Rambla; Tarragona, a la Rambla; Lleida, a la rambla Ferran i l'avinguda Francesc Macià; Vic (Barcelona) a la plaça Major; Amposta (Tarragona), a la plaça de l'Ajuntament, i Banyoles (Girona), a la plaça Major, entre d'altres.

La previsió meteorològica a Catalunya és que dimecres al matí el cel estarà serè o poc ennuvolat en general, però després creixerà la nuvolositat i es podrien produir precipitacions d'intensitat entre lleu i moderada al quadrant nord-est, segons les prediccions del Meteocat.