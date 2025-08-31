Barcelona torna a celebrar 'Els museus t'esperen' perquè la gent gran conegui els museus

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona farà d'octubre a juny el V cicle 'Els museus t'esperen' per apropar la gent gran als museus de la ciutat i altres municipis del territori més proper, informa aquest diumenge en un comunicat.
Gairebé 1.000 usuaris de Casals i d'Espais de Gent Gran de la ciutat de Barcelona i també del Servei VinclesBCN podran conèixer 28 museus (19 de Barcelona, 19 de fora) amb 80 activitats presencials o virtuals (60 a Barcelona, 20 de fora).
Cada museu ha organitzat la seva proposta (com recorreguts virtuals, tallers amb objectes antics, jocs de memòria o diàlegs a través de les obres o col·leccions) però totes les visites comparteixen el fet de ser molt participatives i promoure la conversa entre els participants.
Les activitats presencials tindran un cost reduït d'1 a 5 euros, i les visites en línia seran gratuïtes.
PER ALS PROPERS 4 ANYS
Les novetats d'enguany són que el projecte es consolida per als propers 4 anys i que 5 museus més s'han afegit a la proposta.
El cicle va néixer a iniciativa de la Taula de Museus i Accesibilitat, i avui és una col·laboració entre l'Ajuntament, la Taula i la Xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona.