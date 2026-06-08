Barcelona tindrà un nou museu dedicat a Gaudí al Col·legi de les Teresianes

Neix coincidint amb l'Any Gaudí i el 150è aniversari de la Companyia de Santa Teresa de Jesús
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
Barcelona comptarà amb un nou museu dedicat a Antoni Gaudí al Col·legi de les Teresianes, projectat per l'arquitecte entre els anys 1888 i 1890, concebut per descobrir el Gaudí més espiritual i conèixer la seva trajectòria vital i professional i que s'obrirà a principis del 2028.
L'edifici del carrer Ganduxer, fins ara inaccessible al públic general, es convertirà en un museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir l'arquitecte en tots els seus vessants, informen aquest dilluns en un comunicat els impulsors IngeniaCultura, fundadors del centre Ideal de Barcelona.
L'anunci oficial del Museu Gaudí Teresianes es duu a terme després de la recentment confirmada autorització per part del Vaticà, i neix coincidint amb la visita del Papa a Barcelona aquesta setmana, l'Any Gaudí i la commemoració dels 150 anys de la fundació de la Companyia de Santa Teresa de Jesús.
El nou museu, situat en una de les obres més singulars i menys conegudes de Gaudí, permetrà descobrir la seva recerca espiritual, la seva concepció essencial de l'arquitectura i el seu vincle amb els valors educatius i humanistes impulsats per Enric d'Ossó a partir de la guia espiritual de Santa Teresa de Jesús.
Els visitants podran accedir de manera regular a un espai que fins ara havia estat pràcticament inaccessible i que constitueix una peça clau per entendre l'evolució creativa de Gaudí, que es completarà amb un accés lliure a una part del seu jardí.
PROPOSTA MUSEOGRÀFICA
La proposta museogràfica incorporarà recursos audiovisuals i multimèdia, peces i documentació originals i facsímils, maquetes i mòduls interactius, restitucions físiques i virtuals, projeccions panoràmiques i màpings arquitectònics.
Entre els espais expositius hi haurà l'Espai Gaudí 360, tota una planta de l'edifici dedicada a una exposició permanent que oferirà un recorregut per la trajectòria vital i artística de l'arquitecte; una altra planta dedicada a exposicions temporals centrada en els conceptes creatius, i una sala digital que permetrà viure una experiència de realitat virtual del procés de treball de Gaudí.
Construït entre el 1880 i el 1890, l'edifici de les Teresianes manifesta una arquitectura austera, funcional i carregada de simbolisme que anticipa moltes de les aportacions conceptuals que posteriorment desenvoluparia en altres projectes, i el visitant podrà descobrir com Gaudí va transformar les influències religioses, pedagògiques i socials en una arquitectura al servei de la seva funció.
L'equip guanyador del concurs convocat per definir la proposta arquitectònica del futur museu ha estat Arquitectura Genís Planelles, que tenen a favor seu la restauració de l'Institut Verdaguer de Barcelona i la restauració i ampliació del mercat modernista del peix per convertir-se en la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.