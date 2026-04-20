Barcelona tindrà 6.282 punts de venda de llibres i roses per Sant Jordi, un 2% més que el 2025

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha explicat que la capital catalana tindrà aquest dijous un total de 6.282 punts de llibre i roses per la diada de Sant Jordi, un 2% més que el 2025.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns amb la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri; el president del Consell de Gremis i del Gremi de Floristes, Joan Guillén; el del Gremi de Llibreters, Èric del Arco; el del Gremi de Flequers, Jaume Bertran, i l'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Diego Calero.
Gil ha destacat el "múscul" del comerç local de la ciutat i ha recordat que Sant Jordi és una festa popular en la qual entitats sense ànim de lucre surten al carrer a recaptar fons per a les seves iniciatives.
Amb tot, ha subratllat el compromís del consistori en la lluita contra la competència deslleial, en referència a la venda de roses, i ha incidit en la feina dels gremis, que aporten "arrelament" a la festa.
Per la seva banda, Angerri ha ressaltat el paper dels gremis professionals en la celebració i ha assegurat que Sant Jordi exhibeix Catalunya al món.
DISPOSITIU DE LA URBANA
En la seva intervenció, Calero ha detallat les novetats en el dispositiu de seguretat per a la diada, en què ha destacat que destinaran entre 3 i 4 patrulles a combatre l'intrusisme en la venda de roses.
Ha detallat que les sancions a les quals s'exposen les persones que incompleixin aquesta normativa poden arribar als 300 euros, que es queden en 180 amb el descompte de pagament immediat.
Ha afegit que el nombre d'agents durant la diada de Sant Jordi s'eleva a 227: "A això cal afegir-hi 207 auxiliars més, fins a les 434 persones dedicades a donar seguretat".
Finalment, ha apuntat que mouran la parada de l'Aerobús de la plaça Catalunya a la plaça Universitat per afavorir el trànsit i la mobilitat a peu.
Els carrers oberts al trànsit seran Gran Via, Aragó i València d'una banda, i Balmes i Pau Claris de l'altra, "deixant oberta la possibilitat de fer desviaments" en creu en funció de l'acumulació de trànsit.
FLORISTES
Guillén ha reivindicat un canvi de model per evitar l'intrusisme: "Es preveuen vendes per 25 milions d'euros i 15 d'aquests van fora del sector", i ha criticat que a la comarca del Maresme, referent en la producció de flors, han perdut molts professionals.
"Hi ha d'haver un punt d'inflexió i per a nosaltres enguany ho és. La diada de Sant Jordi ha de ser popular, però no populista. Així que demanem un canvi en el sistema d'assignació de parades i reduir-ne el nombre", ha sostingut.
GREMIS
Del Arco ha valorat la feina prèvia a la diada del seu sector i s'ha mostrat orgullós de pertànyer al gremi.
Ha afegit que Catalunya és capital en la celebració de Sant Jordi: "No és una ciutat només, és un territori sencer que es bolca per celebrar-la i que, a més, és una festa integradora".
Finalment, Bertran ha remarcat que Barcelona serà Capital Europea del Comerç Local i que volen incorporar les fleques a aquesta commemoració, alhora que ha augurat bones vendes de pans de Sant Jordi a la capital catalana en caure en dijous.