Barcelona tanca l'accés a les platges en elevar l'alerta per mala mar a fase d'emergència

Vista de l'onatge a la platja de la Barceloneta
L'Ajuntament de Barcelona ha passat a fase d'emergència el Pla Bàsic d'Emergències per mala mar, activat dilluns en fase d'alerta, i ha tancat l'accés a totes les platges de la ciutat.

En un comunicat aquest dimarts, ha demanat a la ciutadania augmentar la precaució i evitar l'accés al litoral en vista de la previsió que es produeixin ones de més de 4 metres.

La Guàrdia Urbana s'ha desplegat per tota la costa barcelonina per impedir el pas a espigons i zones on trenca l'onatge per evitar incidents, i ha tancat totes les platges, ja que durant aquesta fase està prohibit practicar-hi surf.

