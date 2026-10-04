Barcelona tanca els parcs aquest diumenge i revisarà que les escoles puguin obrir el dilluns

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que s'ha decidit tancar aquest diumenge els parcs i jardins de la ciutat per precaució per l'episodi de fortes pluges, i també revisaran les escoles per garantir que puguin obrir-se aquest dilluns.
En declaracions aquest diumenge, l'alcalde ha assenyalat que han pres aquesta decisió perquè poden haver-hi despreniments i arbres caiguts, per la qual cosa els serveis municipals comprovaran el seu estat durant aquest diumenge i preveuen reobrir-los el dilluns.
També estan revisant els 300 centres educatius de la ciutat i a les 20 hores donaran a conèixer la informació recopilada sobre el seu estat "per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles", ha detallat Collboni, que ha afegit que serà així en la immensa majoria dels casos.
També ha informat que hi ha hagut una incidència a la zona de nounats de l'Hospital Vall d'Hebron, per inundació, però no ha comportat "cap situació crítica" i a poc a poc s'anirà recuperant la normalitat.
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
La pluja també ha produït afectacions en el subministrament elèctric, per la qual cosa s'han quedat sense llum 1.400 veïns en 9 barris, i l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb Endesa per demanar que ho solucioni de manera "ràpida i immediata".
Collboni ha detallat que els 15 dipòsits pluvials de la ciutat han arribat al 100% de la seva capacitat, i en alguns casos ho han superat, i ara s'estan buidant progressivament els de la part alta de la ciutat, i després es procedirà a buidar els de la part baixa.
La capital catalana ha registrat una precipitació mitjana de 147 litres per metre quadrat, amb un màxim de 203 litres per metre quadrat en el pluviòmetre situat al barri de Sants, i els Bombers han rebut 903 trucades i han fet 145 sortides fins a les 7.30 hores.