Barcelona i la seva metròpolis obren 94 espais per celebrar la Nit dels Museus 2026 el 16 de maig

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 94 espais de Barcelona i la seva àrea metropolitana obriran les portes per la Nit dels Museus 2026, que se celebrarà des de les 19 hores del 16 de maig fins a les 01.00 hores del 17 de maig per oferir una "experiència cultural diferent i gratuïta".
En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona explica que la festa se celebra a la capital catalana, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan Despí.
La cita obre per "primera vegada" el Gran Hotel Barcino de Barcelona, el Centre Cultural La Bòbila i el centre La Florida 6.0 de l'Hospitalet, mentre que altres equipaments que participen en l'esdeveniment ho fan renovats, com el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc i la Casa de l'Aigua.
Per la seva banda, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes s'uneix a la jornada en plena celebració del seu 700 aniversari i quant als museus, la "gran majoria" faran jornada de portes obertes durant la nit, donant la possibilitat de visitar les mostres temporals.
El consistori ha afegit que, més enllà de les exposicions, la Nit dels Museus ofereix un catàleg d'activitats per a tots els públics, amb concerts, recitals, teatre, dansa i visites guiades, i que en aquesta edició el web de la iniciativa remarca aquelles propostes que "puguin resultar especialment atractives" per als joves.