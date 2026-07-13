Barcelona serà la seu dels 5 Premis Ídolo el pròxim 2 de desembre

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Barcelona serà la seu de la 5a gala dels Premis Ídolo el 2 de desembre, uns reconeixements que premien el "talent, la creativitat i l'impacte" dels creadors de contingut a Espanya, informa l'organització en un comunicat aquest dilluns.
5 edicions després del seu naixement, els Premis Ídolo deixen Madrid i arriben per primera vegada a Barcelona, "ciutat de referència internacional pel seu llegat artístic, esperit innovador i capacitat d'impulsar els moviments creatius que defineixen cada època".
L'empresària, creadora de contingut i fundadora dels Premis Ídolo, Aida Domènech (Dulceida), ha defensat que els creadors de contingut formen part de la cultura contemporània, i que "arribar a Barcelona suposa fer-ho en una ciutat que entén la creativitat com un motor de transformació i que comparteix amb aquests premis una mirada oberta al futur".