Barcelona serà la convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2025

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona serà la convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL) 2025 a Mèxic, ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

A la cerimònia del 'Canvi d'Estafeta', la delegació de Barcelona ha recollit el testimoni d'Espanya, país convidat a l'edició 2024, que ha acabat aquest diumenge a Guadalajara (Mèxic).

L'acte de relleu ha tingut lloc a les 13.00, hora de Mèxic (20.00 hora espanyola), presidit per la directora general i presidenta de la FIL, Marisol Schulz, i amb la presència de l'ambaixador d'Espanya a Mèxic, Juan Duarte Quadrat, i del regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé.

La periodista literària Anna Guitart serà la comissària de la participació de Barcelona a la fira, que evocarà l'escriptora Mercè Rodoreda amb el lema 'Vindran els flors', ja que Guadalajara és coneguda com 'La ciutat de les roses', i en referència també a Sant Jordi.

LA IMATGE DE LA FIRA

La propera edició de la FIL, que se celebrarà del 29 de novembre al 7 de desembre de 2025, compta amb una imatge gràfica creada per l'estudi Bakoom de Barcelona, sent la primera vegada que la imatge de la fira es dissenya fora de la ciutat mexicana.

Aquest disseny aglutina dos elements tradicionalment lligats a la literatura i la cultura catalanes, els llibres i les flors, alhora molt properes a Guadalajara.

La presència de Barcelona com a ciutat convidada a la FIL, la trobada cultural més important de Llatinoamèrica i que rep cada any més de 800.000 visitants, coincideix amb la commemoració dels 10 anys des que la capital catalana va ser declarada Ciutat Literària per la Unesco.