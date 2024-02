El Barcelona Rock Fest incorpora Gamma Ray, KK's Priest i El Drogas

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Rock Fest, que se celebrarà del 5 al 7 de juliol a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha incorporat al seu cartell els grups Gamma Ray, KK's Priest --amb l'exguitarrista de Judas Priest K.K.Downing--, Hatebreed i El Drogas, qui interpretarà el repertori de Barricada.

També ha sumat a la programació Thy Art is Murder, The Warning, The Baboon Show, Abbath, Sodom, Dark Funeral i Motörhits, entre d'altres, ha informat aquest dimecres el festival en un comunicat.

Aquestes bandes s'afegeixen a les ja anunciades Deep Purple, Parkway Drive, Europe, Michael Schenker, Blind Guardian, Stratovarius, Rhapsody of Fire, Wolfmother, Ankhara i Angelus Apatrida, entre altres grups.