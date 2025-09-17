Barcelona retirarà la Medalla d'Honor al Mèrit a l'expolicia Rosa Peral

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha fet el primer pas per retirar la Medalla d'Honor al Mèrit a l'expolicia Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat de Pedro R., en el cas conegut com el crim de la Guàrdia Urbana.
Així, aquest dimecres durant la comissió de Presidència i Seguretat del consistori, s'ha votat de manera unànime la proposició del govern del PSC per portar al plenari de la setmana vinent la retirada d'aquest reconeixement a Peral.
El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha afirmat que els fets que motiven la revocació són "totalment contraris a l'honor, la dignitat individual i els drets i llibertats fonamentals i atempten contra el bon nom, la imatge i el prestigi de la Guàrdia Urbana i també de l'Ajuntament".