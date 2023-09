Barcelona reprèn la mesura 'Obrim Carrers' a Gran de Gràcia i l'eix Creu Coberta-Sants

BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona reprèn la mesura 'Obrim Carrers' a partir d'aquest cap de setmana 2 i 3 de setembre, després de l'aturada d'estiu durant juliol i agost, a Gran de Gràcia i l'eix Creu Coberta-Sants, ha informat en un comunicat aquest divendres.

Aquests dos carrers es tallaran al trànsit cada dissabte i diumenge entre les 10 i les 21 hores per facilitar el passeig dels vianants en la via pública, ja que "precisament aquestes són dues vies de la ciutat per on circulen molts vehicles".

El tall de trànsit es fa en Creu Coberta entre la plaça Espanya i el carrer Munné, i en Gran de Gràcia el carrer Nil Fabra i la plaça Nicolás Salmerón.