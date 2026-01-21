Barcelona reobre l'accés a les platges en rebaixar a fase d'alerta el pla per mala mar

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha passat aquest dimecres de fase d'emergència a fase d'alerta el Pla Bàsic d'Emergències Municipal per mala mar, la qual cosa suposa reobrir l'accés a les platges de la ciutat, tancades des de dimarts.
L'alerta preveu que hi hagi ones de més de 2,5 metres que poden afectar el litoral de la ciutat, "suposant un perill per a les persones o destrosses de mobiliari", i recomana a la ciutadania que eviti accedir a les platges, a més de la prohibició d'accedir als espigons i entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella, informa el consistori en un comunicat.
Ha afegit que la Guàrdia Urbana s'ha desplegat per tot el litoral de la ciutat per tancar el pas als espigons i zones on trenquen les ones "per evitar riscos per a les persones".