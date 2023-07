Barcelona registra un 27,4% més de denúncies per violències sexuals que en 2019

L'1 de setembre s'obrirà l'Àrea de Custòdia de Detinguts a Ciutat Vella



BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La ciutat de Barcelona ha registrat un 27,4% més de denúncies per violències sexuals que en 2019, i els fets en l'àmbit de la violència de gènere també han aumentat en un 17%.

Ho han explicat el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, i el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, en roda de premsa aquest dijous després de la reunió de la Junta de Seguretat Local de Barcelona, presidida per l'alcalde, Jaume Collboni, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

Han detallat que l'augment d'un 11,5% dels delictes contra les persones està relacionat amb la pujada de les denúncies vinculades amb les lesions, que creixen un 2,9%.

En aquest sentit, es va engegar el Pla Daga, orientat a la detecció i intervenció d'armes, que durant aquest semestre ha comportat un total de 992 denúncies administratives per tinença d'arma, suposant un augment del 33,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

També han augmentat les agressions sexuals, passant de 412 a 525, i la violència de gènere i domèstica, passant de 2.128 a 2.490, sobretot en el cas dels maltractaments dins la llar.

FETS DELICTIUS

Els fets delictius denunciats durant el primer semestre se situen un 10,4% per sota respecte al mateix període de 2019 i han augmentat un 13,7% respecte al 2022.

També han incrementat les detencions (13.001, un 23,4% més que l'any passat i un 15% més que 2019) i els investigats (26.970, un 15% més que 2022 i un 9,5% més que en 2019).

Els delictes contra les persones --representen un 6,44% del total dels fets delictius-- augmenten durant el primer trimestre un 11,5% (de 5.879 a 6.554), els delictes contra el patrimoni creixen un 15% (de 79.105 a 90.992) i els delictes contra la salut pública augmenten un 11,2% (de 797 a 886).

FURTS I ESTAFES

Durant el primer semestre de 2023, els furts, que representen un 49,2% dels delictes que es produeixen a Barcelona, han crescut un 17,2% (de 42.772 a 50.116), encara que segueixen allunyats dels indicadors de 2019, quan van arribar a 66.999.

El 72,5% dels furts es produeixen en la via pública i en establiments comercials, mentre que un 22,3% succeeixen en el transport públic.

Per contra, les estafes suposen el 15% de la totalitat de delictes contra el patrimoni de la ciutat, i és una de les tipologies que ha experimentat un augment més important (del 26%), passant d'11.076 a 13.955 fets, i el 90% d'ells es produeixen a través de les xarxes socials.

MULTIRREINCIDENTES

De gener a juny s'han realitzat 1.475 detencions per robatoris amb violència o intimidació, la qual cosa representa un increment del 30,6% respecte al mateix període de 2022 i un 34,8% respecte al 2019.

A més, durant els primers sis mesos s'han detectat 315 multirreincidents, dels quals'han detingut 262 un total de 1.629 vegades i se'ls ha imputat un total de 4.065 fets, principalment furts i robatoris violents a la via pública.

Han explicat que els cinc multirreincidents més actius de la ciutat han estat detinguts 112 vegades en aquest període, i entre tots acumulen 203 antecedents.

NOVA ÀREA DE CUSTÒDIA DE DETINGUTS

Amb l'objectiu de millorar l'eficàcia policial i generar un millor lideratge en les polítiques de prevenció i seguretat, la Regió Policial Metropolitana de Barcelona de la policia catalana creix amb la Divisió Regional de Suport i Dispositius i la Divisió Regional de Seguretat Ciutadana i Proximitat.

A més, a partir de el 1 de setembre s'obrirà de forma permanent l'Àrea de Custòdia de Detinguts a la comissaria del districte de Ciutat Vella, que permetrà descongestionar la de Les Corts i "guanyar temps en el procés d'entrada de detinguts i la tramitació en la gestió dels atestats".

JUNTA "MÉS QUALITATIVA"

Batlle ha explicat que en aquesta Junta han pogut fer una anàlisi més qualitativa de les dades i ha defensat que la ciutat compta amb "més policia, més coordinació, més presència d'operadors judicials, més relació institucional i més implicació de la judicatura i la fiscalia", alguna cosa que també ha destacat Ferrer.

El tinent d'alcalde ha constatat la necessitat de tenir més instruments legals i, en aquest sentit, ha lamentat que "la sensació que hi ha és la baixa resposta penal en els fets delictius", per la qual cosa ha dit que demanaran tant al Parlament com al Ministeri de Justícia que analitzin la conveniència que les penes puguin tenir un caràcter dissuasori.

Per la seva banda, Ferrer ha detallat que a final d'estiu s'arribarà a 3.300 agents dels Mossos d'Esquadra a Barcelona, un 15% més dels quals hi havia a la ciutat fa 10 anys: "Creiem que és un compromís inequívoc, un compromís de la policia de la Generalitat amb la ciutat de Barcelona. Posar més recursos permetrà donar un millor servei".

COMISSÀRIA DE BARCELONA

La nova cap de Barcelona dels Mossos d'Esquadra, la comissària Montserrat Estruch, ha explicat que, després d'assumir el càrrec al juny, es planteja implementar el nou decret i, entre uns altres, reforçar l'Àrea Regional d'Investigació, que "fins ara no existia i que dotarà de múscul i intel·ligència per poder tractar els delictes d'investigació.

També vol treballar en els delictes que afecten les persones, en la salut pública i la multirreincidencia, i per combatre els furts, que passen a ser el principal fet delictiu, a més de millorar la coordinació i la col·laboració entre cossos policials.