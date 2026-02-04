Barcelona programa diverses activitats perquè els Goya "se sentin en la vida diària"

Una trobada amb Susan Sarandon, 'Goyas' gegants i una projecció a Wad Ras, entre els actes
Barcelona ha programat diferents activitats paral·leles prèvies al lliurament dels 40 Premis Goya el 28 de febrer perquè els guardons "se sentin en la vida diària" de la capital catalana, amb exposicions, la instal·lació de set 'Goyas' gegants, una projecció a la presó de Wad Ras, un concert del 40 aniversari i trobades amb els equips de les pel·lícules nominades i els Goya d'Honor.
Ho han explicat aquest dimecres la consellera de Cultura de la Generaliat, Sònia Hernández; el regidor de Cultura, Xavier Marcé, i el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Fernando Méndez-Leite, en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Entre les activitats previstes figuren l'exposició 'La emoción de los Goya' a la plaça de les Glòries, que es pot veure des d'aquest dimecres fins a l'1 de març; un homenatge al Goya d'Honor d'aquesta edició, Gonzalo Suárez, al Palau de la Música, i una trobada del públic amb el Goya Internacional d'aquest any, l'actriu Susan Sarandon.
També hi haurà un concert a L'Auditori de Barcelona amb la Banda Municipal de Barcelona que recorrerà bandes sonores premiades en els 40 anys dels Goya; un photocall a l'Ajuntament perquè els ciutadans es puguin fotografiar amb una rèplica del guardó, i una sessió a la presó de Wad Ras amb la projecció de 'Flores para Antonio' amb la presència d'Alba Flores.
Méndez-Leite ha dit que vol que els 40 Premis Goya siguin un esdeveniment "sostingut en el temps", Hernández ha afirmat que les activitats volen estendre l'esdeveniment més enllà de la gala, i Marcé ha apostat perquè els guardons tinguin una repercussió social àmplia.