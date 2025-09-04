Barcelona preveu reformar 104 escoles i instituts abans que acabi l'any per 64,4 milions

La ciutat començarà el curs escolar el dilluns que ve amb 94 centres ja reformats
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Consorci d'Educació de Barcelona, del que formen part la Generalitat i l'Ajuntament, preveu haver reformat 104 escoles i instituts de la ciutat abans que acabi l'any mitjançant 143 actuacions, per les quals ha invertit 64,4 milions d'euros.
En roda de premsa aquest dijous des de l'Escola Jacint Verdaguer de Barcelona junt amb la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gai, i el regidor d'Educació, Lluís Rabell, l'alcalde, Jaume Collboni, ha reivindicat el compromís de l'executiu amb la qualitat dels centres.
En aquest sentit, ha destacat la seva voluntat per "garantir el dret a quedar-se" a la ciutat i als barris per part de la ciutadania, que veu reflectit igual o més en els drets bàsics, com en el cas de l'educació, que en l'accés a l'habitatge, una altra de les prioritats del seu govern.
D'aquesta manera, ha celebrat el progrés de les inversions en matèria d'infraestructura educativa, que són de competència municipal, l'abast de la qual ha augmentat en 20 centres aquest 2025, la qual cosa ha assegurat que forma part de la seva aposta perquè "tots els barris de la ciutat ofereixen la màxima qualitat pel que fa a l'educació pública".
INICI DE CURS
Després d'iniciar l'activitat docent aquesta setmana, dilluns que ve s'iniciarà oficialment el curs escolar, moment en el qual 94 centres ja hauran estat beneficiats per les reformes, les quals han estat realitzades durant l'estiu.
Collboni ha aclarit que "totes les escoles podran començar amb normalitat el curs" ja que les 28 actuacions restants que es preveuen, i que encara s'han d'iniciar en 10 centres, s'aniran abordant els propers mesos i no interferiran en l'activitat educativa.
ACTUACIONS
Entre les actuacions previstes durant aquest any, 7,5 milions del pressupost corresponen a les 6 construccions noves, entre elles la seu definitiva de l'Institut Vallcarca i de l'escola 9 Graons, així com el creixement modular de les escoles Teixidores de Gràcia, Xirinacs, l'institut-escola Els 30 Passos i el centre de secundària La Sagrera-Sant Andreu.
A l'agenda també estan incloses 12 "grans actuacions" en 12 centres diferents, que suposen uns 6 milions (més de 500.000 euros cadascuna) i entre les quals s'inclouen el pas a institut-escola de diversos centres del nord de Barcelona i la posada al dia de l'escola Prim.
Les considerades com a RAM, actuacions de reforma, ampliació o millora, suposen la majoria d'actuacions, amb 111 en 79 centres diferents, que compten amb 25,2 milions de pressupost i que es divideixen en actuacions de millora funcional, transformació de patis i reformes per fer els espais més inclusius, estètics i funcionals.
PLA CLIMA
Una altra de les branques de les actuacions RAM són les vinculades al Pla Clima impulsat pel govern de Collboni, que compten amb 17,1 milions, i que l'alcalde ha assegurat que estan avançant "a tota màquina".
Entre les actuacions del Pla Clima es troben la millora del confort tèrmic dels centres, de la qualitat de l'aire i de l'eficiència energètica, dutes a terme a través de mesures com impulsar la ventilació natural croada i la rehabilitació i aïllament de façanes i cobertes.
"L'any 2024 climatizamos 24 centres i aquest 2025 s'ha ampliat a 30 centres educatius més de la ciutat", ha assenyalat Collboni, que ha enaltit la, en les seves paraules, inversió tan accelerada, sistèmica i pionera realitzada pel consistori en aquest àmbit.