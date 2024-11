Barcelona posposa la festa d'inauguració del tramvia per la Diagonal per la dana

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha posposat la festa prevista aquest dissabte 9 de novembre per celebrar la posada en marxa del tramvia entre Glòries i Verdaguer, com a mostra de solidaritat i respecte per la situació que pateix València pel pas de la dana, segons ha informat el consistori.

L'Ajuntament ha afirmat que la festa, que havia de comptar amb jocs infantils, tallers sobre mobilitat sostenible i actuacions musicals entre d'altres, se celebrarà "més endavant" sense encara confirmar cap data.

En qualsevol cas, el servei del tramvia es posarà en marxa dissabte com estava previst, i comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Territori, Sílvia Paneque; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet.