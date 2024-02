Barcelona Obertura Spring inclou un 'Messies' amb Wilson i estrena la 'Simfonia Gaudí' de Guinovart

Ciutat de Clàssica programa 23 concerts gratuïts a diversos espais de la ciutat



BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Els festivals Barcelona Obertura Spring Festival i Ciutat de Clàssica, impulsats pel Liceu, el Palau de la Música i L'Auditori, comptaran al març amb uns 40 concerts en 26 escenaris, com 'El Messies' de Händel dirigit per Robert Wilson, l'estrena de la 'Simfonia Gaudí' d'Albert Guinovart, i concerts d'Anna Vinnitskaya, Jordi Savall, Alisa Weilerstein, Augustin Hadelich i Teodor Currentzisy.

La programació comptarà amb més de 500 artistes, en la qual Barcelona Obertura Spring Festival farà una selecció de les propostes més destacades del Liceu, el Palau i L'Auditori del 5 al 24 de març, mentre que el Ciutat de Clàssica oferirà 23 concerts gratuïts a espais icònics de Barcelona, informen les sales de concerts en un comunicat.

En commemoració d'efemèrides lligades a Barcelona com la Celebració Picasso o els 200 anys del passeig de Gràcia, es faran concerts al Museu Picasso, la Fundació Miró i la Casa Batlló, als quals s'hi afegiran altres espais com l'Antiga Fàbrica Damm, la Casa Seat, les biblioteques Montbau, Montserrat Abelló i García Márquez i el centre cívic Cotxeres de Sants.

Per al Barcelona Spring Festival, el Liceu proposa una de les produccions estrella de la temporada, 'El Messies' de Händel revisat per Mozart, en el retorn del director Robert Wilson al coliseu barceloní i les veus de Julia Lezhneva, Kate Lindsey, Richard Croft i Kresimir Strazanac.

El Palau de la Música oferirà propostes de la Franz Schubert Philarmonia amb obres de Beethoven i Mozart, la pianista Anna Vinnitskaya, el Quartet Casals, The English Concert amb 'L'incoronazione di Poppea' de Monteverdi, el baríton italià Andrè Schuen i les actuacions de Jordi Savall acompanyat de les seves formacions Le Concert des Nations i La Capella Reial de Catalunya.

L'Auditori proposa actuacions com la violoncel·lista Alisa Weilerstein amb el pianista Inon Barnatan, tres programes dirigits pel seu director titular, Ludovic Morlot, un dels quals estrenarà una peça de Raquel García-Tomás; el director Teodor Currentzis al capdavant de MusiAeterna pel 'Rèquiem' de Mozart, i l'estrena de l'obra 'Simfonia Gaudí' d'Albert Guinovart.

CIUTAT DE CLÀSSICA

El Ciutat de Clàssica, del 6 al 23 de març, proposa 23 concerts gratuïts amb programes per encàrrec, com els recitals dels organistes Jaime González-Sierra i Berenguer Montserrat, que van fer dos concerts al voltant de la producció musical per a òrgan a Barcelona a l'església de Sant Felip Neri i a la basílica Sant Just i Pastor.

La programació d'aquest any està definida pel 150è aniversari d'Arnold Schönberg i el seu pas per Barcelona, les compositores Dora Pejacevic, Marie Jaëll i Amy Beach, i creacions realitzades a la capital catalana.

Hi participaran uns 200 músics, entre els quals figuren Quartet Atenea, el Bärhof Ensemble i la pianista francesa Arielle Beck, mentre que els cors del Palau de la Música, l'Orquestra del Liceu i l'OBC faran sis concerts.