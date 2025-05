Barcelona instal·la una obra-homenatge a Luis Eduardo Aute a la plaça de Gràcia a la que va dedicar una cançó

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - EDU PEDROCCHI

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -

La plaça barcelonina Rovira i Trias ha estrenat aquest dissabte una peça artística en homenatge al cantautor Luis Eduardo Aute, amb l'assistència del seu germà José Ramon, el seu fill Miguel i la tinenta d'alcaldia de Memòria Democràtica, Raquel Gil.

Són dues planxes d'alumini on apareix un fragment de la cançó que el músic va dedicar a la plaça el 2010 i un dibuix del petó infinit amb què signava, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Aute va viure en el districte de Gràcia diverses temporades durant la seva infantesa; durant la resta de la seva vida va participar en diverses edicions de la Festa Major del barri, i en la de 2010 va presentar la seva cançó en català 'Somnis de la plaça Rovira'.

RECOLLIDA DE SIGNATURES

També hi ha assistit Ane del Blanco, veïna del barri i una de les promotores de la Plataforma Aute Plaça Rovira, que va recollir signatures perquè el cantautor tingués un homenatge a la plaça.

La recollida va començar amb la signatura de la cosina germana de l'autor, Luisita Gozalvo Aute, veïna del carrer Massens, on hi havia la casa dels avis d'Aute i on l'artista va passar part de la seva infantesa.

L'Ajuntament els va plantejar al principi una placa al carrer Massens però finalment es va optar per dissenyar una proposta a la plaça.