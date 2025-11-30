Barcelona impulsa una beca residència per a autors llatinoamericans dotada amb 80.000 euros

Vol "reforçar el vincle" entre Barcelona i Llatinoamèrica
GUADALAJARA (MÈXIC), 30 (EUROPA PRESS)
Barcelona impulsarà des de l'any vinent una beca de residència d'escriptura per a autors llatinoamericans i del Carib dotada amb 80.000 euros per "reforçar el vincle" cultural, històric i lingüístic, ha anunciat aquest diumenge l'alcalde, Jaume Collboni, a la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara.
La beca 'Narrar Barcelona', impulsada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona i Casa Amèrica Catalunya, permetrà a un autor o autora viure tres mesos a Barcelona per establir un diàleg amb la ciutat i produir una obra inèdita inspirada en la seva experiència.
Collboni ha explicat que la beca està destinada a escriptors que visquin en països llatinoamericans, que ja estiguin consolidats, que tinguin "una certa trajectòria" i que puguin servir de referents i prescriptors per apropar la realitat literària de la capital catalana.
La beca oferirà un espai de creació en què la pròpia ciutat esdevé un laboratori narratiu en què viure-hi serveix com a experiència d'immersió urbana.
BARCELONA, "UNA INSPIRACIÓ"
Els participants la podran recórrer des de la petjada de la seva història compartida amb els pobles llatinoamericans i del Carib: les migracions, els intercanvis culturals, les afinitats lingüístiques, les influències artístiques i literàries, els afectes i les memòries creuades encara perceptibles en carrers i arquitectures.
El regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, ha dit que al gener s'endegarà el procés i que "Barcelona és una inspiració. Té milions de maneres d'abordar-se".
Ha afegit que s'establirà un any per a aquesta narració i que caldrà un acord sobre el període de la beca amb cada autor: així, el qui rebi la beca el 2026 publicarà el llibre el 2027.
El programa busca promoure l'excel·lència literària i l'intercanvi cultural entre Barcelona, Llatinoamèrica i el Carib, estimular la creació literària d'alt nivell, potenciar el vincle literari, fomentar la circulació internacional i promoure l'accés del públic barceloní a grans veus llatinoamericanes a través d'activitats obertes.
El pressupost de 80.000 euros contempla des del desplaçament des del seu país d'origen fins a l'edició i distribució de l'obra, passant per l'allotjament durant el període estipulat i el suport necessari per desenvolupar el projecte literari.
Les obres que sorgeixin d'aquesta residència es publicaran en una col·lecció especial que es consolidarà com un arxiu literari entre Barcelona i Amèrica, es traduirà al català i se'n preveuen lectures públiques en el Festival KM Amèrica de la capital catalana.