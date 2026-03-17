Barcelona homenatjarà Carmen de Mairena amb una placa al barri del Raval

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona homenatjarà l'artista barcelonina Carmen de Mairena amb una placa commemorativa al barri del Raval, a la façana de l'edifici on va viure, el número 6 del carrer Sant Ramon.
S'ha anunciat aquest dimarts a través del compte oficial de l'artista i ho han confirmat fonts municipals a Europa Press, que han explicat que la placa es descobrirà aquest diumenge 22 de març a les 11.30 hores, en l'aniversari de la seva mort.
Mairena, coneguda per la seva lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+ després de saltar a la fama al programa de televisió 'Crónicas Marcianas', es va morir el 2020 als 86 anys, per causes naturals.