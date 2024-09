Barcelona estrena un equipament municipal per atendre el maltractament infantil a la llar

Atendrà un centenar de nens i famílies a l'any



L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat aquest dimarts al matí el Servei de Psicoteràpia per a infants, adolescents i famílies Espai Niu, un equipament municipal per atendre infants i adolescents que hagin patit maltractament infantil a la llar, situat al número 2 de la plaça Tetuan de la ciutat.

En una roda de premsa, acompanyat pel regidor de l'Eixample, Jordi Valls, i la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, Collboni ha explicat que aquest centre ofereix atenció especialitzada en el trauma dels nens, però també treballa per recuperar i promoure les competències parentals de pares i mares que han exercit violència contra els seus fills.

"Barcelona és una ciutat que no en té mai prou amb buscar l'excel·lència per millorar les condicions de vida dels ciutadans, especialment de les persones més vulnerables. Volem ajudar persones a barris on es creu que no hi ha problemes socials. Malauradament, les problemàtiques de caràcter social tenen lloc a tota la ciutat", ha dit.

Aquest centre preveu atendre anualment un centenar d'infants, adolescents i famílies, i els professionals treballaran en tres eixos: millorar el benestar emocional dels nens que han patit experiències traumàtiques, recuperar les capacitats i habilitats parentals dels pares que han exercit violència contra els seus fills i reparar la relació entre membres de la unitat familiar.

4 SALES DE TERÀPIA

Aquest espai disposa de quatre sales de teràpia per als infants i adolescents totalment equipades amb material especialitzat en traumateràpia i amb infraestructura per poder dur a terme videointervenció amb, a més de la direcció del servei, cinc professionals psicoterapeutes i un professional administratiu.

A més a més, el servei disposa d'una sala Snoezelen, que permetrà treballar a nivell multisensorial els efectes del trauma dels nens i dels adults.

24 MESOS DE TRACTAMENT

Com a criteri general, s'estableix un termini màxim de tractament psicoterapèutic intensiu de 24 mesos, prorrogable fins a sis mesos més, amb una periodicitat d'atenció setmanal.

"La missió i l'objectiu d'aquest centre és tractar situacions cronificades i fer treballs de prevenció i de reparació dels traumes o males vivències, i ajuda a donar habilitats a les famílies i a canviar pautes per part dels pares per evitar la reincidència en alguns comportaments", ha expressat Collboni.

4.400 NENS ATESOS EL 2023

En total, a Barcelona hi ha 7 serveis d'atenció a la infància i adolescència, amb més de 150 professionals especialitzats que protegeixen i "recullen la veu dels nens i de les famílies".

El 2023, aquests centres han atès 4.400 nens, un 40% estan amb la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), i ha manifestat: "Llum, reparació, esperança i futur per a aquests nens. Aquesta és la nostra principal vocació com a ajuntament".

PRIMER HAN ESTAT ATESOS PELS SERVEIS SOCIALS

La directora del centre, Laia Martínez, ha explicat que els nens i les famílies que tractaran primer han estat atesos pels serveis socials i per equips especialitzats, i posteriorment els atendran en aquest espai amb una intervenció "molt més intensiva".

"Tots els pares maltractadors han estat nens maltractats, mentre que tots els nens maltractats no tenen per què ser pares maltractadors. Aquesta és l'esperança que tenim", ha dit Martínez.

Per la seva banda, la directora dels Serveis d'Atenció a la Infància de l'Ajuntament de Barcelona, Elena Boira, ha assegurat que el seu objectiu és que els nens que necessiten un tractament reparador sempre estiguin amb la seva família.

"El cervell humà, de la mateixa manera que pateix, amb un bon acompanyament terapèutic, tenim la possibilitat d'arreglar la salut mental", ha sostingut.