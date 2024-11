Barcelona envia a València els seus primers equips per ajudar els afectats per la dana

Treballaran els pròxims dies en el municipi de Paiporta de l'Horta Sud de València

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Els dos primers equips del dispositiu de Barcelona per ajudar en els municipis afectats per la dana han sortit aquest dissabte al matí des de la capital catalana, amb més de 70 professionals de diferents perfils i vehicles destinats a Paiporta (València), segons ha informat el consistori barceloní en un comunicat.

Durant els pròxims dies, els equips de Barcelona treballaran junt amb els serveis d'emergències de la Comunitat Valenciana per recuperar la normalitat després dels devastadors efectes de la dana en nombroses poblacions de la zona.

El municipi de Paiporta, on estan destinats els dos primers equips de Barcelona, està situada en l'Horta Sud de València, una de les zones més afectades per les inundacions de la dana.

DOS EQUIPS

El primer dels dos equips, que ha sortit a primera hora, està format per 32 professionals, entre bombers i personal sanitari, a més de 10 vehicles de suport.

Els vehicles del primer comboi serveixen per aixecar grans volums per alliberar els obstacles que bloquegin vies, reforçar les estructures o extreure aigua, entre altres funcions.

Per la seva banda, el segon contingent està format per 27 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i 12 membres del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), amb perfils com psicòlegs, treballadors socials i tècnics d'intervenció logística.

COLLBONI AGRAEIX Als EQUIPS

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha acomiadat aquest dissabte una part del contingent en un acte a la capital catalana, on ha reiterat la solidaritat de la ciutat amb els familiars de les víctimes i ha posat a disposició els recursos de Barcelona en tot allò que sigui necessari.

Collboni ha reconegut "la vocació i la professionalitat dels treballadors i treballadores dels diferents serveis municipals que de manera voluntària es desplacen" aquest dissabte cap a València.

AJUDA COORDINADA A NIVELL ESTATAL

L'ajuda de la ciutat es coordina a través de la Delegació del Govern a Catalunya i del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM), que és l'organisme que determina els serveis requerits en cada cas a petició dels municipis.

En paral·lel a aquest primer dispositiu, l'Ajuntament de Barcelona ha ofert altres recursos de l'àrea dels serveis urbans, com un camió de transport, una excavadora i camions elevadors, entre altres.

El servei del Telèfon de l'Esperança de Barcelona també s'ha posat a la disposició del servei valencià per incrementar la capacitat d'atenció als usuaris, i s'està en contacte amb la Taula del Tercer Sector per coordinar una eventual resposta social i ciutadana enfront de la necessitat de productes bàsics o altres suports.