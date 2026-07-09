Barcelona destinarà 1 milió a subvencionar les sales de música en viu de petit format

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona destinarà un milió d'euros a subvencionar les 100 sales de música en viu de petit format (amb una cabuda igual o inferior a les 250 persones) a través del programa En Viu Bcn, ideat per l'Oficina de la Nit en col·laboració amb l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
Les subvencions, de naturalesa no competitiva, es podran demanar a partir de l'octubre fins als 8.000 euros per sala si compleixen uns requisits, com desenvolupar de manera estable una activitat de programació de música en directe o programar un mínim de 40 concerts a l'any, informa en un comunicat aquest dijous.
Amb aquests ajuts, l'Ajuntament calcula que les sales podrien assumir diferents millores, com ampliar la programació musical o bé fer obres de reforma a les instal·lacions dels locals, tot i que l'obtenció no està condicionada a l'execució de cap intervenció concreta.
CARME ZAPATA
La comissionada municipal de la Nit, Carmen Zapata, ha subratllat aquest dijous que la música en viu de petit format "mereix ser reconeguda, protegida i impulsada" i que contribueix a consolidar un model nocturn que reconeix la cultura com un servei d'interès públic i la música en viu com una de les seves expressions principals.
L'Ajuntament també ha creat un segell de reconeixement per al conjunt de sales que programen música en viu a la ciutat, la distribució del qual recaurà en l'Oficina de la Nit i que compta amb la col·laboració de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).