Barcelona es desperta entre parades de llibres i roses i espera superar les vendes del 2025

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Barcelona s'ha llevat aquest dijous entre parades de llibres i roses per la diada de Sant Jordi i amb l'expectativa de superar les xifres de vendes de l'any passat, en un 2026 amb més parades a les zones professionals i més superfície, amb 3,7 quilòmetres en línia.
Els carrers de la capital catalana s'han començat a vestir de llibres i roses a partir de les 8 del matí, amb parades ja preparades i les primeres compres dels més matiners, en una diada que es torna a afrontar amb optimisme tot i que els paradistes diuen que els preocupa el vent de la primera hora.
En l'esmorzar de Sant Jordi de Grup 62, els autors Francesc Torralba i Agnès Marquès han destacat les ganes de trobar-se amb els lectors i que és un dia tant de llibres com de roses.
Torralba, autor d''Anatomia de l'esperança', preguntat sobre què passaria si és un dels més venuts aquest Sant Jordi, ha afirmat que estaria molt content, ja que "un autor vol arribar al màxim de persones"; i recorda que el millor que li han dit del llibre és que ha estat com un bàlsam.
L'autora de 'La segona vida de Ginebra Vern' Agnès Marquès, per la seva banda, ha portat una ploma amb tinta verda per signar llibres aquest dijous, i ha dit que fins ara ha estat molt bonica la trobada amb els lectors: "Aquest contacte és com molt proper. Tens la sensació que qui t'ha llegit, et coneix molt, i d'alguna manera l'hi tornes".
SANT JORDI 2026
Autors com Ali Smith, Javier Cercas, Eduardo Mendoza, Joël Dicker, Amelie Nothomb, Han Kang, Irene Solà, Eva Baltasar i David Uclés, entre d'altres, signaran llibres durant la diada, a més d'altres figures destacades com Pedro Almodóvar, Joan Laporta, J.A. Bayona, Pilarín Bayés o Sonsoles Ónega.
Enguany, les parades de llibres i flors a Barcelona seran 425, de les quals 364 de llibres --257 amb signatures d'autors-- i 61 de flors, a les quals s'han de sumar prop de 130 parades que se situaran a les portes de les llibreries.
El Sant Jordi del 2025 va facturar uns 26 milions d'euros en una setmana que va vendre uns 2 milions de llibres amb uns 75.000 títols diferents.
Per la seva banda, la previsió és que els catalans compraran uns 7 milions de roses per Sant Jordi, una xifra similar a la de l'any passat, segons les estimacions de Mercabarna-Flor.
La principal novetat d'enguany serà el trasllat de les parades de la Rambla al Portal de l'Àngel, plaça Nova i plaça de la Catedral fins a la Via Laietana, a causa de les obres, que està previst que estiguin enllestides abans de Sant Jordi de l'any vinent.
CREIXEMENT DE TRAMS
Enguany destaca el creixement de trams al passeig de Sant Joan i el passeig de Lluís Companys, on es concentren sobretot les parades dedicades al còmic, la literatura infantil i juvenil i el públic familiar.
Aquest creixement no només es produirà a Barcelona, sinó que també en altres ciutats de Catalunya, viuran un augment de parades i espai, i en el cas de Girona les parades es traslladaran a l'avinguda Sant Francesc a causa de les obres a la plaça de Catalunya.