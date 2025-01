Barcelona desactiva el Pla Bàsic d'Emergència per mal estat de la mar

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat de la mar en la fase d'alerta, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns.

Durant l'episodi d'alerta, la força de les ones ha provocat a totes les platges terbolesa de l'aigua i acumulació de brossa vegetal, entre troncs i branques i sorra a les zones de passeig que els serveis municipals ja retiren per recuperar la normalitat.

Aquest pla s'activa en fase d'alerta quan hi ha un avís de mal estat de la mar, quan es poden donar amb una probabilitat de més del 30% ones de més de 2,5 metres d'altura i el litoral de la ciutat pateix els efectes del mal estat de la mar que pot ser un perill per a les persones o per destrosses al mobiliari.