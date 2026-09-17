Barcelona desactiva l'emergència per inundacions després de les pluges d'aquest dimecres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat a les 11.30 hores l'alerta del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant, activat aquest dimecres a la tarda davant la previsió de pluges i tempestes a la ciutat.
El consistori finalitza l'alerta després que els Bombers de Barcelona hagin rebut 216 avisos i gestionat 158 serveis, 47 dels quals van requerir intervenció directa, tant per inundacions com altres incidents, indica en un comunicat.
Segons els Bombers, els districtes més afectats per la pluja van ser els de Nou Barris, Horta-Guinardó i la part alta de Gràcia, que van concentrar el nombre més gran d'intervencions per retirar branques, recol·locar contenidors i netejar desplaçaments de terra.