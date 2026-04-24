Barcelona "condemna fermament" el feminicidi d'una dona al districte de Sant Andreu

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha afirmat que "condemna fermament" el feminicidi d'una dona de 92 anys, al districte de Sant Andreu, per causa de violència masclista, ha informat en un comunicat aquest divendres.
Assenyala que els Mossos d'Esquadra han detingut el fill, de 67 anys, com a presumpte autor de la mort violenta de la seva mare, que estava ingressada en un sociosanitari del districte de Sant Andreu, i que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació.
El consistori afirma que ha activat el protocol de dol conjuntament amb institucions i entitats, "per treballar coordinadament cada cas que es produeixi a la ciutat i que implica la denúncia pública en diferents suports comunicatius per conscienciar la ciutadania".