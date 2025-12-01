Barcelona concedirà la Medalla al Mèrit Cultural a la directora de la FIL de Guadalajara

Ho proposen el PSC, Junts, BComú i ERC
GUADALAJARA (MÈXIC), 1 (EUROPA PRESS)
Els grups municipals del PSC, Junts, BComú i ERC a Barcelona han proposat concedir la Medalla al Mèrit Cultural de la capital catalana a la directora general de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol Schulz.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompanyat dels regidors Jordi Martí Galbis (Junts), Pau González (BComú) i Jordi Castellana (ERC), ha explicat aquest dilluns en la FIL que la proposta es debatrà en el ple i espera que el lliurament es pugui formalitzar el primer trimestre del 2026.
Collboni ha dit que no volien deixar passar l'ocasió de reconèixer la tasca de Schulz, que ha estat "clau" perquè Barcelona sigui la convidada d'honor en aquesta edició de la FIL i per ser una persona propera a la capital catalana.
L'alcalde ha destacat de Schulz el seu compromís amb les llibertats i la democràcia, amb la cultura i la literatura i una biografia que mostra la seva relació amb Barcelona i Catalunya.
VINCLE AMB LA CULTURA CATALANA
Schulz ha agraït la concessió de la medalla i ha recordat que els seus avis provenien de València exiliats després de la Guerra Civil, per la qual cosa té un "vincle amb la cultura catalana molt fort".
La directora general de la FIL ha dit que el reconeixement és emocionant, i ha afirmat que la presència de Barcelona en la fira és lluminosa i avantguardista: "L'hi agraeixo com a directora de la FIL, però també com a Marisol".
El regidor Jordi Martí Galbis ha subratllat el moment emotiu de concedir la medalla a Schulz, Pau González ha destacat el fet de concedir-la a una persona que ha fet tant per la lectura, i Jordi Castellana ha subratllat el fil invisible que s'estableix amb l'exili republicà.
Schulz (Ciutat de Mèxic, 1957) és una editora mexicana amb una llarga trajectòria, filla de l'exili republicà la casa familiar de la qual va ser lloc d'acollida de creadors espanyols, entre ells molts artistes catalans.