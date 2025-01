Barcelona comptarà en el Festival d'Angulema (França) amb una exposició sobre la ciutat i el còmic

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Barcelona tindrà en el Festival International de la Bande Dessinée d'Angulema 2025, del qual és la ciutat convidada, una exposició que posa en relleu la relació de la capital catalana amb el món de la historieta.

El festival, del 30 de gener al 2 de febrer, també comptarà amb Ciutat de Quebec com a convidada, en el marc de la Xarxa de Ciutats de Literatura de la Unesco, de les quals tant Quebec, Barcelona com Angulema formen part, ha informat aquest dilluns l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.

L'exposició 'Barcelona en vinyetes', comissariada per Antoni Guiral, proposa un recorregut visual per diversos escenaris de la ciutat, com els edificis d'Antoni Gaudí i els carrers del Barri Gòtic, que han estat representats per autors locals i internacionals.

A més de l'exposició, Barcelona presentarà un programa d'activitats variat que inclou debats sobre la influència del còmic a la ciutat, tallers creatius i una competició de dibuix en directe entre artistes catalans i quebequesos.

Els autors Jordi Lafebre, Sandra Cardona, Nadia Hafid, Marc Torices, Pep Brocal i Sara Soler aniran a Angulema per compartir la seva experiència en conferències i activitats interactives, en una representació que ha donat prioritat a historietistes amb obres publicades recentment a França.