L'Ajuntament impulsa el dispositiu municipal Pla Calor 2024



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Barcelona comptarà amb 354 refugis climàtics aquest estiu, 122 més que l'any passat, per fer front a la calor, del 15 de juny fins al 15 de setembre, amb el 98% de la població a menys de 10 minuts d'aquests equipaments públics gratuïts amb ombra i aigua.

Ho ha dit la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, acompanyada de la regidora de Salut, Marta Villaneva, en una roda de premsa aquest dilluns per presentar el Pla Calor 2024, el dispositiu municipal per fer front a la situació climàtica que afrontarà la capital catalana aquest estiu.

Bonet ha remarcat que "l'emergència climàtica és una realitat que ja és aquí", que creu que s'ha d'afrontar no només per una qüestió mediambiental, també de salut.

Aquesta temporada estival també comptarà amb 41 piscines públiques, que actuaran com refugis climàtics i, tot i que l'entrada no serà de franc, la tinent ha especificat que "no hi haurà cap ciutadà que es quedi fora de les piscines públiques per una qüestió econòmica".

TRES FASES

El Pla Calor contempla tres fases durant l'estiu segons la temperatura a la qual arribi Barcelona: la primera serà preventiva, on només es farà difusió de mesures per evitar els cops de calor i altres problemes derivats de les altes temperatures.

La segona serà d'alerta, amb un operatiu a la via pública durant la franja més calorosa per assistir la població més vulnerable; i la tercera d'emergència, en què s'habilitaran trasllats a refugis climàtics per a la població que presenti més fragilitat, també contemplant pernoctació.

Villanueva ha destacat que aquest increment de temperatura ve acompanyat d'un augment en els ingressos hospitalaris, per la qual cosa veu important conscienciar la població que el canvi climàtic "no només té un impacte sobre la sostenibilitat, també en la salut de tothom".

ALTRES MESURES

A més dels refugis climàtics, Bonet ha assenyalat que la ciutat comptarà amb altres espais on trobar ombra, com 183 àrees de joc infantil (la majoria per les arbrades), però també amb sistemes com pèrgoles fixes o carpes temporals.

Un altre lloc on trobar ombra seran les 26 instal·lacions fotovoltaiques que hi ha repartides per tota la ciutat, que ofereixen recer del sol i generen energia; la tinent ha posat l'accent a ampliar el nombre d'aquestes instal·lacions de cara al futur.