Barcelona commemora el sisè aniversari del 17A amb sis minuts de silenci de les víctimes

Insisteixen en la creació d'una comissió d'investigació dels atemptats



BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha commemorat aquest dijous el sisè aniversari dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a La Rambla i Cambrils (Tarragona) amb un acte de record i homenatge a les víctimes al memorial que es va instal·lar al Pla de l'Os de La Rambla i que ha comptat amb sis minuts de silenci per protestar pels sis anys "d'abandonament".

A l'acte, que ha començat a les 10 hores, han participat víctimes, familiars i representants institucionals, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament i alcaldessa de Ripoll (Barcelona), Anna Erra; i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ha sigut un homenatge d'uns 15 minuts i sense discursos, ha consistit en un minut de silenci acompanyat de la música del 'Cant dels Ocells' i una ofrena floral, i ha donat protagonisme a les víctimes i familiars, que han estat els primers en dipositar clavells blancs sobre el Pla de l'Os, on el 2017 es va detenir la furgoneta després de l'atropellament massiu.

Després dels familiars, han portat les seves flors els diferents representants polítics i els cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana) i emergències.

SIS ANYS "D'ABANDONAMENT"

Després de finalitzar l'ofrena floral, les víctimes s'han tornat a situar al memorial (després ho han fet també els representants polítics) i han guardat sis minuts de silenci "per demostrar un minut per any d'abandonament".

En declaracions als periodistes després de l'acte, l'exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, ha criticat la falta d'atenció del Ministeri d'Interior: "Ja ha dit per activa i per passiva que fins que la sentència no sigui ferma no tenen per què contactar ni assistir a les víctimes. Això és un disbarat, un desastre".

COMISSIÓ INVESTIGACIÓ 17A

Al ser preguntat per un preacord entre Junts i PSOE per a la creació d'una comissió d'investigació dels atemptats del 17A, Manrique ha manifestat que "és una de les reclamacions que des de la UAVAT i des de les víctimes s'ha demanat sempre".

"Espanya és l'únic país d'Europa on hi ha hagut atemptats jihadistes i no s'ha fet una comissió d'investigació. No es tracta de tirar-se les culpes, es tracta d'estudiar què va fallar perquè no torni a succeir", ha afegit.

REPRESENTATES POLÍTICS

A l'acte també han assistit la consellera de Justícia, Gemma Usabart; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, i el de Seguretat, Albert Batlle.

Han acudit regidors dels diferents grups municipals de l'Ajuntament, també dels partits del Parlament i representants de Mossos, Guàrdia Urbana, Bombers de Barcelona, Protecció Civil i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre uns altres.