Barcelona comença un Sant Jordi que aspira a batre el rècord de vendes

Autors i floristes afronten la celebració amb optimisme i celebren el bon temps

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha començat aquest dimarts la diada de Sant Jordi amb l'aspiració de batre el rècord de vendes de llibres i roses de l'any passat i també amb bon temps, després de les pluges de dilluns que amenaçaven la celebració.

Els carrers de la capital catalana es comencen a omplir de parades de llibres i de roses des de primera hora per celebrar la diada, que es torna a afrontar amb optimisme després dels bons resultats de l'any passat i després de dos anys de pandèmia i un 2022 marcat per la pluja.

En unes declaracions a Europa Press, el llibreter Oriol espera que sigui un Sant Jordi "d'èxit" i ha valorat positivament el format de parades del passeig de Gràcia de Barcelona d'aquest any, que creu que ajudarà a que no s'acumuli tanta gent.

D'altra banda, la llibretera Dàlia ha celebrat que finalment no hagi plogut i creu que això ajudarà a que més gent vagi a passejar per les parades, i sobre el format d'aquest any, diu que no està d'acord amb el copagament de parades i que espera que "no es perdi l'esperit de festa" de Sant Jordi.

Quant a la venda de roses, la florista Fabiola ha dit que han estat des de primera hora preparant la parada, que aspiren a que hi hagi "més vendes" que l'any passat, i diu que a partir de les 10 ha començat a haver-hi més moviment de gent i que el que més es compra és la rosa senzilla, tot i que cada vegada hi ha més gent que compra la flor viva.

AUTORS

En l'esmorzar de Sant Jordi de Grup 62, el Premi Josep Pla 2024 amb 'La germandat de l'àngel caigut', Jaume Clotet, ha assegurat que li fa il·lusió el dia d'avui, que hi haurà segurament una segona i una tercera part, i diu que espera trobar "persones que no llegeixen mai o que llegeixen poquíssim i que han llegit el llibre, els ha agradat i que diuen que llegiran més llibres".

"Si sempre escrivim per a la gent que llegeix no arribarem gaire lluny, crec que hem d'escriure per crear nous lectors, perquè és bo per a la literatura catalana", i l'autor ha celebrat que finalment no plogui i anima la gent a que surti aquest Sant Jordi i compri llibres.

Per la seva banda, el Premi Sant Jordi 2024 amb 'Confeti', Jordi Puntí, ha assenyalat que aquest Sant Jordi serà un moment de retrobament amb moltes persones que han llegit el seu llibre i li'n vulguin comentar detalls, i ha recordat que ja fa setmanes que es passeja per Catalunya presentant la seva novel·la i "tirant confeti".

Puntí ha apuntat que viu amb molta intensitat aquest 23 d'abril després d'haver estat premiat, i ha cridat la gent a que surti "a buscar un llibre i si no ho té clar que passegi i rebusqui, i no compri el mateix que el veí".

El Premi Ramon Llull 2024 amb 'Història d'un piano', Ramon Gener, ha explicat que és el seu primer any signant com a autor de ficció i que està content de poder compartir la diada amb els lectors i que li expliquin anècdotes: "Allò de jo també tinc un piano m'ho diuen sempre".

Diu que li agrada ser un "compartidor" d'històries, i en aquest cas del piano que té a casa, i que la gent pugui veure aquest instrument com seu i que el faci pensar en la seva història, i ha afegit que ara està llegint el llibre 'Una ombra blanca' de Carme Riera.