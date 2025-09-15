Barcelona celebra la Mercè 2025 amb 107 concerts i 80 espectacles de carrer

Comptarà amb actuacions de Tarta Relena, Space Afrika i Villano Antillano
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona celebrarà les festes de la Mercè 2025 entre el 23 i el 28 de setembre amb una programació de 107 concerts, 80 espectacles d'arts de carrer i 55 actuacions de cultura popular, repartits en 26 espais a 8 districtes de la ciutat.
Aquesta edició comptarà amb actuacions de Tarta Relena, Space Afrika, Ladilla Rusa i Villano Antillano, inclourà homenatges a Pallassos sense Fronteres i estrenarà una bèstia i una geganta inspirats en Manchester (Regne Unit), ciutat convidada, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat d'aquest dilluns.
MERCÈ ARTS DE CARRER
La programació d'arts de carrer, Mercè Arts de Carrer, combina circ, dansa, teatre i música amb més de 70 companyies participants, que es reuniran a 6 espais de la ciutat: el Port Olímpic, el parc de la Trinitat, el parc de l'Estació del Nord, el parc de l'Aqüeducte, els jardins de Joan Maragall i, com a novetat, el parc del Fòrum.
Inclou, entre d'altres, una desena de companyies britàniques, que aporta la ciutat convidada; experiències immersives com 'Fire Garden'; un homenatge a Pallassos sense Fronteres amb la participació d'Andreu Buenafuente, Eduard Fernández i Clara Segura, i peces "íntimes i accessibles" com l'última creació d'Els Escarlata.
CULTURA POPULAR
Manchester presentarà una bèstia i una geganta inspirats en l'abella, símbol de la capital anglesa, que s'han confeccionat conjuntament entre artesans catalans i la companyia britànica Global Grooves.
Les noves figures participaran en el Toc d'Inici, la Passejada de Bèsties, el Correfoc i la Cavalcada, que enguany estrena recorregut entre la plaça Catalunya i la plaça Sant Jaume.
El programa de cultura popular també inclou les commemoracions dels 75 anys de l'Obra del Ballet Popular i del Concurs de Sardana Esportiva, entre d'altres.
MÚSICA
La programació musical, repartida entre Barcelona Acció Musical (BAM) i Música Mercè, inclou artistes com Tarta Relena, Space Afrika, Pussy Riot i Ladilla Rusa.
En el marc de Música Mercè, actuaran Óscar Sánchez i Marbis Manzanet, Porij, Honeyfeet, Children of Zeus, Space Afrika, Queralt Lahoz i Werkha, i també se celebrarà un homenatge a Marta Valdés.
El BAM inclou propostes com Villano Antillano, Lido Pimienta, Kiddy Smile i Anna Andreu, a més del concurs de bandes emergents Sona9.
ALTRES ACTIVITATS
Del 26 al 28 de setembre, el parc de la Ciutadella acollirà el Terra i Gust, un festival d'alimentació sostenible que forma part de la programació de la Mercè.
A més a més, els museus i equipaments de la ciutat oferiran de franc jornades de portes obertes, tallers familiars, visites guiades i accions artístiques.