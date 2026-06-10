Barcelona cedeix al Museu Tàpies obres del llegat de Conchita Comamala

COMISSIÓ TÀPIES/VEGAP/FOTO GASULL
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha cedit en comodat al Museu Tàpies obres del llegat de Conchita Comamala, que inclou dos retrats i una composició abstracta fets per Antoni Tàpies, per reforçar la col·lecció, informa aquest dimecres l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub).
Es completa amb un exemplar íntegre de la sèrie de litografies, litografies-collages i collages 'Cartes per a la Teresa' i amb més de 60 llibres d'obres de l'artista que Comamala conservava al seu domicili.
AMIGA D'ANTONI TÀPIES
El llegat de Comamala, amiga d'Antoni Tàpies, permetrà investigar una època i un exercici artístic de l'artista poc estudiat fins ara, a més de reforçar els continguts de l'exposició 'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur', que es pot visitar al museu fins al setembre.
Les tres obres originals que componen el llegat s'enquadren en el context de la producció inicial de Tàpies, prèvia al desenvolupament de les pintures matèriques a partir de mitjans dels 50 i donen testimoni de la relació de l'artista amb Comamala, primer pel contacte entre les seves famílies i, més endavant, com una amistat duradora.
Les obres són 'Retrat de Conchita Comamala' (1943), un dibuix a llapis sobre paper, probablement fet arran de la convalescència per la malaltia pulmonar que tots dos van patir; un segon retrat de Comamala, en un oli sobre tela del 1952, i l'obra 'Dibuix', del 1948, corresponent al període surrealista o magicista de Tàpies.