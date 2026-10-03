Barcelona cancel·la per pluja actes a equipaments municipals o a l'aire lliure i tanca parcs

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha cancel·lat totes les activitats en equipaments municipals i a l'aire lliure i ha tancat parcs per la pluja d'aquest dissabte, per la qual segueix activada la fase d'emergència del Pla Municipal d'Emergència per risc d'insuficiència drenant.
Així, queden suspeses totes les activitats a l'espai públic dels districtes, festes majors i altres activitats culturals i esportives, informa en un comunicat.
També es tanquen el Parc del Tibidabo, el Zoo, el Park Güell i els museus municipals fins diumenge a les 14, i totes les activitats previstes; es restringeix el pas als espigons i, les platges estaran tancades.
Des de les 19 es van tancant parcs públics, interiors d'illa, biblioteques, mercats municipals, equipaments esportius i altres equipaments públics de proximitat.
El transport públic de TMB se suspendrà de 0 a 5 del matí, i a la 20 ha tancat el Bicing i han deixat d'estar actives les escales mecàniques de la muntanya de Montjuïc.
ACOLLIMENT AlS SENSE SOSTRE
El Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) de Dos de Maig acull d'urgència des d'aquest dissabte per la tarda les persones sense sostre, i segueix obert el dispositiu per atendre urgències i emergències del Centre d'Acolliment d'Emergències (CAU) i el Centre d'Estades Breus (CEB).
Els serveis de neteja de la ciutat han de tornar a les seves bases.