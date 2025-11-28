Barcelona arrenca la seva programació en la FIL de Guadalajara (Mèxic) amb les exposicions

ALEJANDRO ACOSTA - AJUNTAMENT DE BARCELONA
Aborden les dones escriptores i el disseny editorial a Barcelona
GUADALAJARA (MÈXIC), 28 (EUROPA PRESS)
La presència de Barcelona com a ciutat convidada a la Fira Internacional de Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic) ha presentat aquest divendres, en la vespra de la inauguració del saló, les exposicions del seu programa en el Museo Cabañas i el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (Musa) de la ciutat mexicana, amb les escriptores barcelonines i el disseny editorial de protagonistes.
Dos de les quatre exposicions que Barcelona presenta a la FIL són inèdites: 'Vendrán las mujeres - 150 años de lucha en las calles de Barcelona' i 'Los libros de Barcelona', que després del seu pas per Mèxic es preveu que es puguin veure a la capital catalana.
El Museo Cabañas, un edifici reconegut per la Unesco, ha inaugurat l'exposició 'Vendrán las mujeres - 150 años de lucha en las calles de Barcelona', comissariada per Mita Casacuberta, Ingrid Guardiola i Anna Maria Iglesia, que aborda la relació de les escriptores de Barcelona amb l'espai públic.
Aquesta exposició no es planteja com una crònica o retrospectiva nostàlgica, sinó que ofereix una mirada plural i, al mateix temps, parcial de la ciutat, d'escriptores que han dedicat la seva obra "a explicar com viure la ciutat i com es disputa l'espai públic al llarg de la història", ha explicat Guardiola.
Es recorre en quatre moments històrics --el segle XIX, la Guerra Civil, la Transició i la contemporaneïtat--, i mostra com "la ciutat és un cos obert en disputa que aúna sensibilitats i feminismes molt diferents" en aquest recorregut de 150 anys de la mà d'un centenar d'escriptores, artistes i fotògrafes a través de textos, vídeos i fotografies.
El Museo Cabañas complementarà aquesta mostra amb 'Tres maneras de entrar: Brossa, Verdaguer y Rodoreda', la trilogia de Cabosanroque que ja es va poder veure a Catalunya formada per tres instal·lacions independents pensades per a públics reduïts sobre les figures de Mercè Rodoreda --que pren com a punt de partida el seu llibre 'Viatges i flors'--, Joan Brossa i Jacint Verdaguer, que dialoguen amb el programa literari a la FIL.
'ELS LLIBRES DE BARCELONA'
Al Musa, s'ha presentat 'Los libros de Barcelona', comissariada per Enric Jardí, que proposa un recorregut per la història del disseny editorial a la capital catalana i com a centre de referència de la indústria editorial, a partir d'una selecció de més de 300 llibres on la coberta es converteix en element de disseny capaç de personalitzar col·leccions de llibres.
Jardí ha explicat que la mostra reivindica a l'impressor com a editor en un primer moment a com després el llibre es converteix en "el primer producte industrial" i com evoluciona el disseny de les cobertes, amb exemplars de col·leccions icòniques com Cua de Palla, Anagrama i Blackie Books, entre moltes altres.
El comissari ha afirmat que el disseny acompanya a la indústria editorial, però no ha considerat que hi hagi un 'disseny Barcelona', sinó que és "equiparable" al que pugui haver-hi en ciutats com Londres, i ha subratllat que una coberta ha d'identificar al llibre, no el seu argument, i seduir a la lectura.
El Musa també acull 'Espacio onírico. Un viaje inmersivo por la creatividad digital de Catalunya', un espai immersiu que mostra projectes de Blit, Desilance, Eyesberg, Masso, Onionlab i Sevi Iko Domochevsky i que busca donar visibilitat al talent dels artistes digitals.