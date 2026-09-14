Barcelona aprova definitivament les pales detectores d'armes blanques per a la Guàrdia Urbana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el consistori ha aprovat definitivament la dotació de pales detectores d'armes blanques per a la Guàrdia Urbana, que van rebre llum verda en el ple municipal el setembre del 2025.
Així s'ha expressat aquest dilluns en una roda de premsa en preguntar-li pels apunyalaments patits aquest cap de setmana a Barcelona, contra els quals ha promès "contundència" i ha insistit que no permetrà que es normalitzi la presència d'armes blanques a la ciutat.
Respecte a les pales detectores, ha assenyalat que estaran equipades a tots els cotxes de la Urbana, i ha recordat que des que va arribar a l'executiu municipal s'han reforçat els mecanismes de control, especialment en les grans concentracions.