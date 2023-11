Barcelona aprova canviar el nom de la rotonda de Bellesguard pel de plaça de l'Abat Oliba

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La comissió de la Ponència del Nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el 13 de novembre un canvi de nom de la rotonda que hi ha davant la Universitat Abat Oliba CEU, anomenada rotonda de Bellesguard, i que ara passarà a ser la plaça de l'Abat Oliba, una petició que també va aprovar el districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Es tracta d'una proposta plantejada per la mateixa institució, que reivindicava "des de feia anys" que la ciutat no tenia cap espai públic dedicat a l'abat; per la qual cosa s'ha mostrat satisfeta que la iniciativa s'hagi materialitzat, informa un comunicat aquest dimarts.

Així, la plaça se situarà en aquesta glorieta que hi ha davant el campus de la universitat, a la sortida número 7 de la Ronda de Dalt.