Barcelona acull la primera gran exposició conjunta de Miró i Picasso

Permetrà veure obres dels dos pintors per primera vegada a la ciutat portades d'arreu del món



BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acull la primera gran exposició conjunta de l'obra de Joan Miró (1893-1983) i Pablo Picasso (1881-1973), que es podrà veure simultàniament a la Fundació Joan Miró i al Museu Picasso des de divendres fins al 25 de febrer del 2024 i que se centra en l'amistat que van mantenir i en la seva relació amb la ciutat.

L'han presentada aquest dijous els directors de la Fundació Miró i el Museu Picasso, Marko Daniel i Emmanuel Guigon, respectivament, amb les quatre comissàries: Teresa Montaner i Sònia Villegas, de la Fundació Miró, i Margarida Cortadella i Elena Llorens, del Museu Picasso.

També hi han assistit la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga; el regidor de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé, i el responsable de la commemoració del 50è aniversari de la mort de Picasso, Carlos Alberdi.

L'exposició 'Miró-Picasso' s'emmarca en els actes de commemoració de l'Any Picasso 1973-2023, amb motiu del 50è aniversari de la mort del pintor malagueny, que al seu torn coincideix amb el 40è aniversari de la mort de Miró.

Reuneix més de 330 obres i documents procedents de museus i col·leccions públiques i privades d'arreu del món i permetrà veure a la ciutat per primera vegada obres dels dos artistes, com 'Autoretrat' de Miró, cedit pel Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York, i 'Les tres ballarines' (1925) de Picasso, de la Tate Gallery de Londres.