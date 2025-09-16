Barcelona acull fins divendres les XXX Jornades de Genètica Forense amb experts i ponències

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acull a partir d'aquest dimarts i fins al divendres 19 de setembre les XXX Jornades de Genètica Forense 2025, organitzades per la divisió de la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra i l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, un esdeveniment internacional que reuneix experts en genètica forense amb un programa que inclou ponències i taules rodones sobre avenços científics i noves tecnologies.
Les jornades es duen a terme al Campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb uns 150 participants, entre els quals destaquen institucions públiques i privades d'àmbit nacional i internacional, informa la policia catalana en un comunicat.
Alguns dels assistents confirmats són: comandaments dels Mossos i de la Comissaria General d'Investigació Criminal; representants del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts del Govern d'Espanya; membres de forces de seguretat de països europeus, a banda de professionals de laboratoris de genètica d'arreu del món i universitats i institucions relacionades amb la ciència forense.