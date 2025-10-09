Barcelona acull la conferència europea del Pride amb més de 200 assistents i una agenda "històrica"

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acull fins al 12 d'octubre la conferència anual de l'European Pride Organisers Association (EPOA), amb més de 200 participants de tota Europa i una agenda "històrica" per incorporar 11 tallers i presentacions, el nombre més gran d'iniciatives mai celebrades en aquest marc.
Ho ha dit l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous en un comunicat en el qual ha explicat que la cita, organitzada per Pride Barcelona, també serà la més multitudinària fins avui i s'allargarà quatre dies per debatre els reptes del moviment LGTBI a Europa.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el paper de les ciutats com a eixos de resistència i esperança democràtica i ha afirmat que el consistori "té molt clara la defensa de les llibertats i la lluita per la dignitat i per una societat igualitària".
Per la seva banda, la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes, Sònia Guerra, ha destacat que Catalunya "ha fet de la inclusió i la diversitat un valor essencial" i ha subratllat el compromís del Govern perquè la igualtat sigui real i viscuda en llibertat i dignitat.
Durant la conferència es debatrà sobre l'evolució dels Prides en països com Hongria o Ucraïna, es presentarà la candidatura de Barcelona al WorldPride 2030 i es triarà la seu de l'EuroPride 2028 entre Manchester i West of Ireland.