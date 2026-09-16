Barcelona activa l'alerta per inundacions davant la previsió de pluges i tempestes aquest dimecres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres l'alerta del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant en vista de la previsió de pluges i tempestes en les pròximes hores.
En un comunicat, el consistori recomana revisar les teulades dels edificis, desconnectar aparells elèctrics i retirar mobles d'exteriors, entrar a casa animals de companyia, guardar productes tòxics i tenir a mà mòbil, carregador, medicaments, roba d'abric i documentació personal.
També ha demanat anar amb compte al volant, moderar la velocitat, frenar amb suavitat, mantenir la distància de seguretat, no travessar zones inundables i, si cal, aturar el vehicle.