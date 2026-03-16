Barcelona acollirà la trobada anual de bisbes del Mediterrani durant la visita del papa

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
Barcelona serà la seu del MED26, la trobada anual de bisbes del Mediterrani, del 9 al 12 de juny, que coincideix amb la visita del papa Lleó XIV a la capital catalana, informa el portal oficial del Vaticà Vatican News.
La trobada estarà dedicada a la construcció de la pau al Mediterrani i també recordarà la Sagrada Família, obra d'Antoni Gaudí, de qui es commemora el centenari.
L'Oficina de Coordinació Eclesial per al Mediterrani (COMED), encapçalada pel cardenal Jean-Marc Aveline, va ser rebuda dijous passat en audiència privada pel papa per preparar la trobada.
Els arquebisbes de Bari, Tunis i Marsella; el vicari patriarcal de Xipre; el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, i joves, sacerdots i laics es van reunir durant una hora amb Lleó XIV.
El secretari de l'Oficina de Coordinació Eclesial per al Mediterrani, el pare Alexis Leproux, ha afirmat que el papa ha mostrat un interès especial per les iniciatives que promouen l'educació per a la pau i la cultura de la trobada, i ha animat a continuar la tasca de comunió en un moment marcat per "esdeveniments tràgics i guerres inquietants que es multipliquen".
L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha convidat al voltant de 200 persones: 60 bisbes, 70 joves de diverses confessions i 60 treballadors de la solidaritat i del diàleg.