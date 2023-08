Barcelona acollirà al setembre el fòrum de professionals de la música Inspira

BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Associació MIM (Mujeres de la Industria de la Música) ha impulsat el fòrum de professionals de la música 'Inspira: Música, orígens, diversitats i feminismes', que se celebrarà el 18 i 19 de setembre a la Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona, informa en un comunicat.

La cita "serà punt de trobada de la indústria musical en tots els seus rangs, amb presència de dones i identitats de gènere dissidents d'Iberoamèrica" en el marc d'una doble jornada d'activitats amb xerrades, sessions formatives i 'showcases'.

El fòrum tindrà una "mirada d'anada i tornada" entre Espanya i Amèrica Llatina per compartir els passos a seguir en el futur més immediat, creant l'espai per al debat d'idees, l'impuls de lleis i les estratègies, així com donar veu a diferents països per a visibilitat la diferència, la integració, la desigualtat i la necessitat de canvis.