Barcelona acollirà el I Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana el 2026

Illa subratlla el seu compromís amb la cultura i que el camí al 2% no té marxa enrere
GUADALAJARA (MÈXIC), 2 (EUROPA PRESS)
Barcelona acollirà el novembre del 2026 el I Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana a altres llengües, ha anunciat aquest dimarts a Guadalajara (Mèxic) el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una trobada amb editors catalans desplaçats a la Feria Internacional del Libro (FIL).
El fòrum tindrà lloc del 23 al 26 de novembre organitzat per l'Institut Ramon Llull (IRL) en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB, on se celebrarà), per convertir Barcelona en punt de trobada de traductors de literatura catalana d'arreu del món.
En el seu discurs davant els editors catalans, Illa ha assegurat que aquest fòrum serà un reconeixement als traductors i una "empenta" perquè les traduccions d'obres catalanes arribin a llocs on no ho fa ara.
Durant 4 dies es reuniran 150 professionals procedents de diferents països i combinarà sessions plenàries, tallers pràctics, debats sectorials i trobades amb autors i editors, activitats culturals obertes al públic, per actualitzar coneixements, fomentar l'intercanvi d'experiències i enfortir la xarxa internacional de traductors de literatura catalana.
El fòrum vol ser un catalitzador per a noves traduccions, projectes i aliances del sistema literari i editorial català amb l'internacional, i fomentar el reconeixement i la visibilitat dels traductors com figures essencials en la circulació global de la literatura.
"MOLT BÉ" EN LA FIL DE GUADALAJARA
El president de la Generalitat ha assegurat que la presència de Barcelona com convidada en la FIL de Guadalajara "està anant molt bé" i que s'està donant una imatge de ciutat i de país que mira al futur amb ambició.
Ha dit que el sector editorial té reptes però veu "molta unitat" en el sector, aspecte que no és tan habitual en altres àmbits econòmics, i ha ressaltat el compromís dels editors amb aspectes com les biblioteques i l'educació.
Illa ha dit que el Govern està compromès amb la cultura, i és "raonablement optimista" amb els pressupostos catalans del 2026, després d'assenyalar que el camí cap al 2% destinat a la cultura no té marxa enrere.
Del seu pas per la FIL, n'extreu lliçons com que és important que Catalunya tingui ambició, sense caure en l'arrogància; la necessitat que hi hagi més cultura i lectura en el context actual; que Catalunya sigui oberta i surti a l'exterior, i la constatació que Barcelona i el Govern són "imbatibles" si van de la mà.
JAUME COLLBONI I SÒNIA HERNÁNDEZ
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que la ciutat assistia amb tot a la FIL, per mostrar el seu potencial creatiu, i en una primera valoració en l'equador de la FIL, assegura que han assolit "tots els objectius".
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha ressaltat l'"àmplia i exitosa" presència catalana en la FIL, i ha assegurat que el Govern continuarà treballant per promoure la cultura catalana amb reptes com la internacionalització i la IA.
ELS EDITORS: TIXIS I PÉRDIGO
El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha dit que ser a la FIL "està donant la temperatura del que pot venir"; ha subratllat que el sector editorial és dels més rellevants a Catalunya per la seva aportació al PIB, i ha afegit que es treballa amb les administracions en aspectes com crear nous lectors i internacionalitzar.
El president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, ha destacat el "creixement meteòric" de la presència editorial catalana en la FIL, i ha remarcat els més de 100 editors en aquesta edició.