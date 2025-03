Barcelona acollirà una exposició amb més de 200 objectes originals recuperats del Titanic

TITANIC - THE OFFICIAL EXHIBITION

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

Barcelona acollirà a partir de l'abril l'exposició 'Titanic - The Official Exhibition' que reuneix més de 200 objectes originals recuperats al lloc del naufragi i ofereix una oportunitat per endinsar-se en la història del transatlàntic, ha informat aquest dilluns l'organització.

Els visitants rebran una targeta d'embarcament amb la identitat d'un passatger real i podran seguir el seu recorregut al llarg de l'exposició, de més de 3.000 metres quadrats a l'Espai Immersa i que s'inaugurarà oficialment el 24 d'abril, i comptarà amb una sala de realitat virtual en format metavers.

Entre els objectes més destacats de l'exposició figuren un telègraf del vaixell, una ampolla de xampany, un fanal, unes cartes de pòquer, un anell amb diamants, una bossa de malla de tela, una tetera de plata, una jaqueta i partitures musicals.